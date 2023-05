Ouverture du Centre de Ressources Mémoire de l’Outre Mer Espace Culturel Louis Delgrés, 4 mars 2023, Nantes.

2023-03-04

Horaire : 10:00 13:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public

Mémoire de l’Outre Mer a le plaisir de vous accueillir durant l’ouverture de son centre de ressources ! « Le centre de ressources vient soutenir les objectifs de l’association Mémoire de l’Outre Mer en mettant à disposition, des adhérents et de tout public intéressé, cette source exceptionnelle de connaissances. Le fonds documentaire s’est enrichi, au fil du temps, par les différentes équipes, grâce à leur veille éditoriale soutenue et leur politique d’acquisition dynamique. Son accès est gratuit pour l’ensemble des adhérents et accessible à tout public pour consultation sur place, sous réserve d’acquitter un droit spécifique. Le recensement et le classement des collections du centre de ressources, effectués cette dernière année, permettent de mettre en valeur la richesse d’un contenu spécifique. Pour faciliter les recherches sur des sujets tels que l’esclavage, la traite négrière, la colonisation et la décolonisation, les luttes et l’abolition, le classement Dewey a été aménagé. Afin d’informatiser la gestion du fonds documentaire, nous avons choisi un SIGB (Système Informatique de Gestion de Bibliothèque) gratuit qui a pour objet de gérer les prêts, les retours et aider aux recherches. » Dès l’ouverture de l’accès aux prêts, chaque adhérent de Mémoire de l’Outre Mer recevra, à titre gracieux, une carte d’usager du fonds. Pour les personnes non adhérentes à l’association, l’accès aux prêts sera payant. Prochaine date d’ouverture : samedi 18 mars, de 10h à 13h

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://outremer44.com/