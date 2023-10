Sauve-Mouton Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet Ingré Catégories d’Évènement: Ingré

Loiret Sauve-Mouton Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet Ingré, 8 novembre 2023, Ingré. Sauve-Mouton Mercredi 8 novembre, 15h30 Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet 5€ À la recherche du mouton en fuite ! Tout en mime-cartoon et en théâtre d’objets, les deux comédiens nous font plonger, petits et grands dans plusieurs histoires laissant notre imagination nous faire voyager avec eux. Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les différents univers des livres se mêlent les uns aux autres. » Réserver via : www.ingre.fr/culture/billetterie-programmation-culturelle ou achat sur place 30min avant le spectacle Espace Culturel Lionel Boutrouche, salle Brice Fouquet INGRÉ, 33 route d’Orléans Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.ingre.fr/culture/billetterie-programmation-culturelle »}] [{« link »: « http://www.ingre.fr/culture/billetterie-programmation-culturelle »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre mime-cartoon

