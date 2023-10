Point-Virgule Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré, 25 novembre 2023, Ingré.

Point-Virgule Samedi 25 novembre, 20h30 Espace Culturel Lionel Boutrouche Sur réservation; 12€ tarif normal

Point-Virgule

Mise en scène : Marin Heraut avec le collectif de création Ackermann

Texte : Marin Heraut

Ce n’est pas simple de parler des agressions sexuelles et pourtant la volonté du projet est de mettre en poésie les histoires d’un passé tumultueux. L’auteur précise « pas de sensationnel ». Aussi, le but n’est pas de choquer gratuitement en racontant et en exposant les horreurs vécues par ces femmes et ces hommes mais d’inviter à la réflexion et de briser les non-dits, les préjugés et les raccourcis. Le travail esthétique fait autour de l’image et de la musique permet de faire vibrer les différents textes et facilite l’immersion du spectateur.

Point-virgule est une performance où le texte, les corps, le jeu dramatique et la mélodie se rencontrent sur scène. L’ensemble du projet est musicalisé. Ainsi, toutes les performances s’inscrivent dans un récital musical d’une heure où le théâtre, la musique et le cinéma cohabitent.

A travers cinq tableaux (« Dans la rue », « Le consentement », « Enfance », « Au travail », « Lésion ») le projet artistique se fait la bouche de victimes d’agressions sexuelles, de viols, et raconte leur parcours à travers une mise en poésie. Chaque tableau abrite plusieurs échos qui sont tous reliés à des témoignages réels. Le point-virgule crée un espace, un temps propice à l’expectation et la réflexion. Il est un sursaut qui poursuit l’histoire.

12+

1h10 environ

Espace Culturel Lionel Boutrouche 33 rue d’Orleans Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ingre.fr/culture/billetterie-programmation-culturelle »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:30:00+01:00 – 2023-11-25T21:45:00+01:00

Agression sexuelle Viol

