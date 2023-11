Fête des villes jumelles Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré Catégories d’Évènement: Ingré

Loiret Fête des villes jumelles Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré, 10 novembre 2023, Ingré. Fête des villes jumelles Vendredi 10 novembre, 19h30 Espace Culturel Lionel Boutrouche Entrée libre dans la mesure des places disponibles Une soiréé animée par les associations d’Ingré.

Une tombola au profit du Téléthon Espace Culturel Lionel Boutrouche 33 rue d’Orleans Ingré Ingré 45140 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00

2023-11-10T19:30:00+01:00 – 2023-11-10T22:30:00+01:00 Ville d’Ingré Ingré Détails Catégories d’Évènement: Ingré, Loiret Autres Lieu Espace Culturel Lionel Boutrouche Adresse 33 rue d'Orleans Ingré Ville Ingré Departement Loiret Lieu Ville Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré latitude longitude 47.915853;1.840081

Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingre/