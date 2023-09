« Les garçons ne pleurent pas » de Marin Heraut Espace Culturel Lionel Boutrouche Ingré, 4 novembre 2023, Ingré.

Samedi 4 novembre, 20h30

« Les garçons ne pleurent pas »

écrit et mis en scène par Marin Heraut

avec la participation du collectif artistique de la Scène Dramatique Ackermann (SDA)

La pièce aborde la question de la construction de l’identité sexuelle dans un monde où l’individu est constamment exposé sur les réseaux sociaux. Sont traités les thèmes de normes et de codes sociaux, de harcèlement (familial, social, scolaire, numérique), et leurs conséquences.

Les garçons ne pleurent pas est un projet artistique aux multiples facettes : le théâtre cohabite en harmonie avec la musique, le cinéma et la danse. Le point de départ de ce projet est une réflexion sur la question de l’identité de l’individu et sa construction. Sur scène, dialogues et monologues offrent un regard réfléchi sur des réalités multiples.

La thématique de départ de ce projet est celle de l’identité de l’individu et de sa construction. La richesse des témoignages et des réflexions qui en ont découlés ont permis de mettre en lumière toute la diversité et la complexité de ce questionnement initial. En effet, lorsque l’on parle d’identité, de quoi est-il véritablement question ?

A travers la démarche entreprise et les questions posées (qu’est-ce qu’être un homme ? qu’est-ce qu’être une femme ? sur le plan physiologique ? psychique ? philosophique ? politique ? et par extension : qu’est-ce que la virilité ? la féminité ? quels liens entre la sexualité et l’identité ? notre sexualité nous définit-elle en tant qu’individu ? Si oui au regard de quoi ? Et puis qu’est-ce que le genre ? ce dernier est-il un repère ? une forme d’enfermement social ?) diverses réponses émergent selon l’individu et sa compréhension. Ces questions viennent aussi interroger la norme sociale et ses conséquences.

Conseillé au public âgé de 12+

Durée : 1h20 environ

