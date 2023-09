Spectacle: L’éloge des concierges Espace culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence, 6 octobre 2023, Saint-Marcel-lès-Valence.

Saint-Marcel-lès-Valence,Drôme

Berthe et Rose sont là « has been » comme leur profession, un peu allumées et larguées. Berthe se prend vaguement pour une intello et s’apprête à libérer sa place. Rose qui se remet non sans mal d’un récent traumatisme crânien, est heureuse de la remplacer..

2023-10-06 20:45:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

Espace culturel Liberté

Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Berthe and Rose are there « has-beens » like their profession, a little switched on and dumped. Berthe thinks she’s a bit of a nerd and is about to vacate her position. Rose, recovering from a recent head injury, is happy to take her place.

Berthe y Rose son ‘has-beens’ como su profesión, un poco en la onda y un poco fuera de onda. Berthe se cree un poco empollona y está a punto de dejar su puesto. Rose, que se está recuperando de una reciente lesión en la cabeza, está encantada de ocupar su lugar.

Berthe und Rose sind dort « has been » wie ihr Beruf, ein bisschen aufgedreht und abgehängt. Berthe hält sich für eine Streberin und bereitet sich darauf vor, ihren Platz zu räumen. Rose, die sich gerade von einer Kopfverletzung erholt, ist froh, sie ersetzen zu können.

Mise à jour le 2023-09-16 par Valence Romans Tourisme