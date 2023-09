Exposition PASTELS Espace culturel Les Tourelles Vouziers, 17 septembre 2023, Vouziers.

Vouziers,Ardennes

Exposition PASTELS de Régine GARNIER du 15 au 24 septembre, rendez-vous à la salle d’exposition de l’Espace Culturel Les Tourelles de Vouziers. Organisation : Association Culturelle Les Tourelles..

2023-09-17 fin : 2023-09-24 . .

Espace culturel Les Tourelles

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est



PASTELS exhibition by Régine GARNIER from September 15 to 24, at the Espace Culturel Les Tourelles exhibition hall in Vouziers. Organized by Association Culturelle Les Tourelles.

Exposición PASTELES de Régine GARNIER del 15 al 24 de septiembre, en la sala de exposiciones del Espace Culturel Les Tourelles de Vouziers. Organiza: Association Culturelle Les Tourelles.

Ausstellung PASTELS von Régine GARNIER vom 15. bis 24. September, Treffpunkt im Ausstellungsraum des Espace Culturel Les Tourelles in Vouziers. Organisation: Association Culturelle Les Tourelles.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ardennes Tourisme