Stage d’aquarelle : Découvrir la puissance de l’abstraction à travers les aquarelles de Zao Wou Ki avec l’Académie d’art de Meudon Vendredi 26 avril 2024, 10h00 Espace culturel Les Sablons 100 € le stage d’une journée (fournitures incluses). Prévoir pique-nique

Par Anne CHERIEZ

artiste peintre

Aborder l’abstraction à l’aquarelle est l’occasion d’entrer pleinement dans les outils qui la constituent : la couleur, la composition, les contrastes, l’intensité lumineuse, le jeu de l’eau, etc.

Nous mènerons cette exploration en nous référant à certaines œuvres caractéristiques de Zao Wou Ki

Ouvert à tous niveaux, dès 15 ans

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T17:00:00+02:00

