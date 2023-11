Le cadre, la mise en valeur des images avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 3 février 2024, Meudon.

Le cadre, la mise en valeur des images avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 3 février 2024, 15h00 Espace culturel Les Sablons 45 € / le stage de 3 heures – ½ tarif pour les 15 – 20 ans

Par Delphine BLAST

Photographe

• Comment valoriser ses images

• Avec ou sans Passe-partout

• Choix de l’encadrement, couleur et matériaux

• Faire son encadrement soi-même

• Conseil de sites, les bonnes adresses en ligne

Matériel : images que vous souhaitez encadrer

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T15:00:00+01:00 – 2024-02-03T18:00:00+01:00

PHOTOGRAPHIE LE CADRE

©Delphine Blast