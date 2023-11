Master class aquarelle avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 26 janvier 2024, Meudon.

Master class aquarelle avec l’Académie d’art de Meudon 26 et 27 janvier 2024 Espace culturel Les Sablons 200 € les 2 jours (fournitures non comprises). Prévoir son déjeuner.

Par Marc FOLLY

Marc Folly, aquarelliste de renom, revient donner une formation de deux jours. Chaque participant réalise plusieurs aquarelles à partir

de documents photographiques. La pédagogie de Marc Folly est une méthode de progression « pas à pas », ponctuée par de nombreux conseils et démonstrations de techniques d’aquarelle. « Je vous propose d’emprunter mon chemin, celui qui caractérise mon travail : l’attention portée sur l’étude des contrastes ou l’échelle des valeurs, du noir au blanc, en passant par toute la gamme des gris colorés. Car l’ombre implique la lumière, elle la révèle et souligne la composition du tableau : elle lui donne sa force. La couleur vibre, s’intercale ou se superpose à ces zones de contrastes. »

Niveau : intermédiaire et confirmé

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-26T09:30:00+01:00 – 2024-01-26T17:30:00+01:00

2024-01-27T09:30:00+01:00 – 2024-01-27T17:30:00+01:00

PEINTURE AquarelleMeudon