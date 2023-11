Gravure : Impression sur plâtre avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 21 janvier 2024, Meudon.

Gravure : Impression sur plâtre avec l’Académie d’art de Meudon Dimanche 21 janvier 2024, 10h00 Espace culturel Les Sablons 110 € / la journée (fournitures incluses)

Par Dominique SOUDOPLATOFF

Graver et imprimer sans presse.

A partir d’une large variété de techniques de gravure, plaques mordues, gravées (pointe sèche, linogravure,monotypes, gaufrage…), des pièces uniques peuvent être créées en versant du plâtre sur les matrices préalablement encrées ; pas besoin de presse, le plâtre remplace le papier !

Cette technique permet des compositions en deux ou trois dimensions. Une occasion également de découvrir la gypsographie, c’est-à-dire quand le plâtre sert de matrice.

Pour graveurs confirmés

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-21T10:00:00+01:00 – 2024-01-21T17:00:00+01:00

