DESSIN – Les outils du dessin : avec de l’eau, outils aquarellables – avec l’Académie d’art de Meudon 15 et 22 janvier 2024 Espace culturel Les Sablons 95 € le stage de 2 séances de 3h (fournitures incluses)

Par Nathalie TOURNESAC

Architecte d’intérieur, illustratrice de patrimoine

Les outils graphiques sont variés et les manières de les utiliser permettent d’obtenir un large éventail d’expressions. Comprendre l’origine, les supports et instruments puis pratiquer une technique en testant ses applications et son potentiel créatif.

Dessiner avec un outil graphique et utiliser l’eau avec un pinceau.

Aucun niveau exigé, débutant ou avancé

2 séances : les lundis 15 et 22 janvier 2024 18h45-21h45

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

DESSIN OUTILS AQUARELLABLES

©Nathalie Tournesac, architecte d’intérieur, illustratrice de patrimoine