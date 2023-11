Céramique découverte pour adolescents dès 15 ans et adultes avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Meudon Céramique découverte pour adolescents dès 15 ans et adultes avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 12 janvier 2024, Meudon. Céramique découverte pour adolescents dès 15 ans et adultes avec l’Académie d’art de Meudon 12 janvier – 2 février 2024, les vendredis Espace culturel Les Sablons 200 € / les 4 séances de 3 heures (fournitures et cuissons incluses) Par Cécile LISBONIS Céramiste, sculptrice

Quatre séances de découverte de la terre : modelage, façonnage, textures, finitions, décor, séchage puis une première cuisson pour pouvoir aborder la technique de l’émaillage. Nous lancerons ensemble une deuxième cuisson qui permettra de finaliser ces premières créations et de découvrir ainsi la richesse de cet univers à travers l’ensemble du travail de chacun. Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-12T18:45:00+01:00 – 2024-01-12T21:45:00+01:00

2024-02-02T18:45:00+01:00 – 2024-02-02T21:45:00+01:00 CERAMIQUE TERRE Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Les Sablons Adresse 1 allée du Canada, Meudon Ville Meudon Departement Hauts-de-Seine Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Espace culturel Les Sablons Meudon latitude longitude 48.808052;2.232994

Espace culturel Les Sablons Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/