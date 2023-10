Initiation gravure linoléum avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 16 décembre 2023, Meudon.

Initiation gravure linoléum avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 16 décembre, 14h00 Espace culturel Les Sablons 60 € / stage de 3h (fournitures comprises)

Par France DUMAS

graveur, illustratrice

La gravure sur lino est une technique de gravure en relief ou en taille d’épargne. Elle consiste à épargner les blancs, l’encre se posant sur les parties restantes. Dans ce stage, vous apprendrez à concevoir un motif, puis à le reporter sur une plaque de linoléum que vous graverez à l’aide de gouges, vous l’encrerez avec un rouleau, puis vous imprimerez votre motif sur le papier.

Débutants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T17:00:00+01:00

GRAVURE LINOLEUM

©France Dumas