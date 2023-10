Stage de photographie : noir et blanc avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 9 décembre 2023, Meudon.

Stage de photographie : noir et blanc avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 9 décembre, 15h00 Espace culturel Les Sablons 45 € le stage de 3 heures / ½ tarif pour les 15 – 20 ans / Pass+ accepté

Par KAREN ASSAYAG

Photographe

• Contrastes, textures, lumières : exit les couleurs, apprenez à voir en noir et blanc dès la prise de vue et la construction de votre image, afin d’obtenir de belles images monochromes.

• Sublimez votre sujet en gérant les contrastes et en jouant avec la lumière,

avant d’optimiser vos clichés avec un traitement adapté

Ouvert à tous des 15 ans

Appareils acceptés :

Reflex, bridge, hybride, compact expert, smartphone.

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T15:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

STAGE PHOTOGRAPHIE