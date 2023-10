Coup double ! Poésie et création plastique avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 18 novembre 2023, Meudon.

Coup double ! Poésie et création plastique avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 18 novembre, 10h00 Espace culturel Les Sablons 100 € / la journée (fournitures incluses) (prévoir pique-nique)

Par Stéphanie WILLER

Artiste plasticienne

Nous plongerons dans l’œuvre graphique et poétique d’Henri Michaux (1899-1984). Un partage de documents visuels, d’archives et de lectures de textes nous rendra sensible son œuvre et nous invitera à en relancer les enjeux.

Nos outils seront ceux de Michaux : écriture, dessin et lavis d’encre, gouache et pastels.

Pas de prérequis littéraire ou plastique

ouvert à tous niveaux à partir de 15 ans.

Débutants bienvenus

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

STAGE POESIE

©Stéphanie Willer