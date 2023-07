STAGE DESSIN MODELE VIVANT Espace culturel Les Sablons Meudon, 15 octobre 2023, Meudon.

STAGE DESSIN MODELE VIVANT 15 octobre 2023 – 9 juin 2024, les dimanches Espace culturel Les Sablons Tarif : 480 € le stage / 10 séances sur l’année (330 € + 150 € de participation

à la rémunération du modèle)

Par Hélène Sauvage, peintre

10 séances tout au long de l’année pour décrypter les formes visibles du corps humain et en rendre une expression plastique grâce à différentes techniques abordées au fur et à mesure.

Un modèle sera présent à chaque séance.

Tous niveaux

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

2024-06-09T15:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

DESSIN MODELE VIVANT CORPS HUMAIN