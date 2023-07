STAGE : LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 14 octobre 2023, Meudon.

STAGE : LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 14 octobre, 15h00 Espace culturel Les Sablons 45 € / le stage de 3 heures / ½ tarif pour les 15 – 20 ans

Par Karen Assayag, photographe

Maitriser son appareil : les différents modes et réglages possibles.

Comprendre et maitriser la lumière : ses caractéristiques (qualité, direction,

intensité) et son influence sur le rendu plastique des images.

La composition : choisir la bonne distance, la juste hauteur, attendre la lumière, l’instant décisif.

Appareils acceptés : Reflex, bridge, hybride, compact expert Ouvert à tous niveaux

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

STAGE PHOTOGRAPHIE