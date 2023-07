INITIATION GRAVURE : LA TAILLE-DOUCE avec l’Académie d’art de Meudon Espace culturel Les Sablons Meudon, 7 octobre 2023, Meudon.

INITIATION GRAVURE : LA TAILLE-DOUCE avec l’Académie d’art de Meudon Samedi 7 octobre, 14h00 Espace culturel Les Sablons 60 € / stage de 3h (fournitures comprises)

Par France Dumas

Graveur, illustratrice

La taille-douce regroupe plusieurs techniques différentes de la gravure en creux, l’une des simples et des moins « intimidantes » d’entre elles est la gravure pointe sèche sur rénalhon.

Ce stage vous permettra de découvrir cette technique très accessible.

Vous viendrez avec un dessin que vous souhaitez réaliser en gravure, vous pourrez le reporter facilement grâce à la transparence du rénalhon, et l’imprimer plusieurs fois tout en le modifiant si vous le souhaitez.

Pour débutants

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Meudon 92190 Fleury Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0601742939 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.academiedartmeudon.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@academiedartmeudon.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

©France Dumas