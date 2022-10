Stage – La photographie à la rencontre d’autres pratiques artistiques par Delphine Blast – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Sur inscription + adhésion / Tarifs : 48 € le stage de 4 heures, 24 € pour les 15 – 20 ans (adhésion 30 €)

Mêler photographie, peinture, écriture, broderie… Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – La photographie à la rencontre d’autres pratiques artistiques par Delphine Blast Mêler photographie, peinture, écriture, broderie

La frontière entre la photographie et d’autres pratiques artistiques est parfois bien mince. En fonction de vos affinités, vous utiliserez une photographie comme base de travail pour la compléter, la sublimer grâce à une autre discipline créative. Appareils acceptés : Reflex, bridge, hybride, compact expert, smartphone.

Matériel fourni : Reflex

Matériel non fourni : set de peinture, aiguille, laine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T09:00:00+01:00

2023-03-11T13:00:00+01:00 ©Delphine Blast

