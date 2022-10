Stage – La photo studio par Delphine Blast – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage – La photo studio par Delphine Blast – Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine Samedi 4 mars 2023, 14h00 Espace culturel Les Sablons

Sur inscription + adhésion Tarifs : 48 € le stage de 4 heures / 24 € pour les 15-20 ans (adhésion 30€)

Réaliser des photos studio comme un professionnel

Stage – La photo studio par Delphine Blast Réaliser des photos studio comme un professionnel, comprendre :

• quel type de matériel on utilise dans un studio photo professionnel

• comment utiliser un flash de studio (régler sa puissance, le mettre à la bonne distance du modèle, etc.)

• comment adapter les lumières en fonction de l’effet recherché

• comment utiliser différents accessoires professionnels : boîte à lumière, parapluies, réflecteurs… Appareils acceptés : Reflex fourni lors de l’atelier. Possibilité d’utiliser votre appareil reflex personnel

