Stage Polaroïd réservé au 15 – 25 ans, par Delphine Blast – Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine. Dimanche 4 décembre, 09h00 Espace culturel Les Sablons

Sur inscription. Tarif : 10 € / la journée (matériel fourni)

Découvrez la magie de la photographie instantanée. Vous repartirez avec 6 tirages Polaroïd ! Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – Polaroïd par Delphine Blast Réservé aux 15 – 25 ans Découvrez la magie de la photographie instantanée.

• Maîtrisez la réalisation de la prise de vue au Polaroïd.

• Apprenez à composer en format carré.

• Développez votre créativité et apprenez à réaliser des Polaroïd en «double

exposition».

• Apprenez à réaliser des émulsions Polaroïd et apportez une autre dimension à vos images.

Vous repartirez avec 6 tirages Polaroïd.

Dimanche 4 décembre 2022 de 9h00 à 17h00.

Prévoir pique-nique

