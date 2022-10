Stage – Photographie : Le portrait par Delphine Blast – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage – Photographie : Le portrait par Delphine Blast – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons, 19 novembre 2022, Meudon. Stage – Photographie : Le portrait par Delphine Blast – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Samedi 19 novembre, 09h00 Espace culturel Les Sablons

Sur inscription + adhésion / Tarif : 48 € le stage de 4 heures, 24 € pour les 15-20 ans / adhésion annuelle 30€

Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Réaliser des portraits originaux en lumière naturelle :

• comment capturer l’émotion dans ses portraits

• comment gérer la profondeur de champ, le net/flou et l’arrière-plan pour mettre en valeur son modèle

• adapter son cadrage

• maîtriser le contre-jour

• utiliser au mieux la lumière naturelle pour réaliser des portraits dans toutes les conditions

• utiliser des objets du quotidien pour réaliser des portraits originaux à moindre frais. Appareils acceptés : Reflex, bridge, hybride, compact expert, smartphone. Ouvert à tous à partir de 15 ans samedi 19 novembre 2022 de 9h à 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:00:00+01:00

2022-11-19T13:00:00+01:00 Photo portrait ©Delphine Blast

