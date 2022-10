Stage – Les outils du dessin : les crayons de couleur, lumière et couleur par N. Tournesac – Académie d’art de Meudon et des Hauts-de-Seine Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Stage – Les outils du dessin : les crayons de couleur, lumière et couleur par N. Tournesac – Académie d'art de Meudon et des Hauts-de-Seine
Lundi 17 octobre, 18h45
Espace culturel Les Sablons

sur inscription + adhésion – tarif : 88€ / les 2 séances de 3h (fournitures incluses)

Comprendre l’origine, les supports et instruments puis pratiquer une technique en testant ses applications et son potentiel créatif. Espace culturel Les Sablons 1 allée du Canada, Meudon Fleury Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Stage – Les outils du dessin : les crayons de couleur, lumière et couleur par Nathalie Tournesac Les outils graphiques sont variés et les manières de les utiliser permettent d’obtenir un large éventail d’expressions. Comprendre l’origine, les supports et instruments puis pratiquer une technique en testant ses applications et son potentiel créatif.

