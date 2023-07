Répétitions publiques – Résidence EN BOUT DE COURSE / Compagnie Les Grandes Marées (pièce pour un bus) Espace Culturel, Les Pieux Les Pieux, 29 août 2023, Les Pieux.

Répétitions publiques – Résidence EN BOUT DE COURSE / Compagnie Les Grandes Marées (pièce pour un bus) 29 août – 1 septembre Espace Culturel, Les Pieux Entrée libre sur inscription

Invitation à découvrir les coulisses d’une création théâtrale dans un bus !

À plus dans l’bus !

À l’occasion de la résidence de création de la Compagnie Les Grandes Marées sur le texte En bout de Course de Penda Diouf (pièce pour un bus), nous vous invitons aux répétitions publiques du spectacle. Vous découvrirez les coulisses du spectacle, le processus de création et pourrez échanger avec l’équipe artistique et nous donner vos retours.

RÉSUMÉ /

Forme jouée pour un bus, en scolaire comme tout public, à partir de 13 ans.

C’est le premier jour de Sylvain dans l’entreprise de voyage en cars VVV « Les Voyageurs qui Veillent au Vivant ». Il est heureux d’avoir été recruté par cette boîte car il aime la nature. C’est son premier jour et il est prêt à faire preuve de professionnalisme, quelles que soient les conditions, pour que le voyage se passe bien.

Mais le voyage commence très mal, et Sylvain se retrouve bien seul pour gérer nombre d’imprévus sur le trajet dont un chauffeur de bus dépressif. L’arrivée d’un nuage toxique, le prévenant d’un danger climatique imminent, l’obligera à prendre une décision, à repenser sa vie et sa place dans ce bus.

En Bout de Course est un road trip théâtral qui explore la question climatique par le prisme du tourisme de masse. Entre voyage réel et voyage intérieur, nous remontons le temps, l’époque où les nuages étaient encore blancs et calmes.

Ces répétitions publiques auront lieu du mardi 29 août au vendredi 8 septembre 2023 (sauf samedi et dimanche) de 16h à 18h

Rendez-vous devant les abris de bus de L’Espace Culturel de Les Pieux (1 All. de la Fosse, 50340 Les Pieux)

Entrée libre sur réservation (jauge limitée à 50 personnes/jour) : 02 33 03 10 30

À partir de 13 ans

https://www.lesgrandesmarees.com/_files/ugd/95fdd6_d0f9a80409664d54a8e592f75b22f330.pdf

