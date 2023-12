LA CHAUVE SOURIS ZENITH DE TOULON Toulon, 29 décembre 2023, Toulon.

Dans sa cinquantième année, Strauss s’essaye à un genre nouveau pour lui: l’art lyrique. Non pas l’opéra qui lui semble trop risqué mais l’opérette où les modèles impressionnants et les traditions incontournables n’existent pas vraiment. Après quarante-trois jours d’un labeur acharné, Strauss nous livre son pétillant chef-d’œuvre. Le succès est au rendez-vous et La Chauve-souris deviendra le divertissement favori d’une époque insouciante.

Tarif : 11.00 – 75.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 20:00

ZENITH DE TOULON BD CDT NICOLAS 83000 Toulon