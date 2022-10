INTRO Espace culturel « Les Lucioles » Hallennes-lez-Haubourdin Catégories d’évènement: Hallennes-lez-Haubourdin

INTRO Espace culturel « Les Lucioles », 3 décembre 2022, Hallennes-lez-Haubourdin. INTRO Samedi 3 décembre, 20h30 Espace culturel « Les Lucioles »

Gratuit

Proposé par le Gymnase CDCN Espace culturel « Les Lucioles » Rue gambetta Hallennes-lez-Haubourdin Hallennes-lez-Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France L’unisson d’un trio féminin qui, a contrario de lisser, laisse apprécier la complexité de chacune dans sa façon de se mouvoir et d’exister.

Sur ce plateau nu, aux lumières qui exposent, on fait appel à notre capacité à percevoir ces détails où résident nos personnalités.

À mesure que les identités se révèlent, le regard posé sur soi change, le dialogue se façonne, se découd devient plus intense, les résonances plus claires. On assiste à un immédiat sans cesse renouvelé à travers des mouvements précis, infusés de naturel, en dialogue avec une musique électronique en perpétuelle évolution.

