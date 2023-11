concert espace culturel les Avrils, Saint-Mihiel (55) concert espace culturel les Avrils, Saint-Mihiel (55), 18 novembre 2023, . concert Samedi 18 novembre, 20h30 espace culturel les Avrils, Saint-Mihiel (55) 10€ Le Groupe Sans Gain donnera un concert dans la très belle salle des Avrils devant sans doute de nombreux élèves du conservatoire de musique de St Mihiel. Ce sera l’occasion de partager durant 1h30 ses dernières créations qui seront au sommaire du prochain CD, « d’Est en Ouest », dont la sortie est prévue pour son 60ème anniversaire, les 18 et 19 mai à LUDRES. Evidemment d’anciens morceaux de sa longue carrière seront certainement au programme. Bien que ce soit un concert, les danseurs auront un large espace pour s’exprimer. source : événement concert publié sur AgendaTrad espace culturel les Avrils, Saint-Mihiel (55) Avenue du Général de Gaulle

espace culturel les Avrils, 55300 Saint-Mihiel, France

