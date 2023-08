Lieu de mémoire Leroy – Les 26 Couleurs Espace culturel Les 26 couleurs Saint-Fargeau-Ponthierry, 16 septembre 2023, Saint-Fargeau-Ponthierry.

Lieu de mémoire Leroy – Les 26 Couleurs 16 et 17 septembre Espace culturel Les 26 couleurs

Ouverture du Lieu de mémoire Leroy.

Découvrez l’histoire de l’ancienne usine de papier-peint Isidore Leroy, qui a décoré nos intérieurs pendant 140 ans.

Espace culturel Les 26 couleurs Rue Pasteur 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry Saint-Fargeau-Ponthierry 77310 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 81 26 66 http://www.saint-fargeau-ponthierry.fr https://fr-fr.facebook.com/pages/Les-26-Couleurs/122172224479362?fref=nf Réhabilitée en espace culturel, l’ancienne centrale électrique de l’usine de papiers peints Leroy abrite l’ensemble des machines électriques d’origine et, depuis 1962, la machine à imprimer 26 couleurs, unique au monde. La patrimonialisation de la centrale (1986-2006) s’est poursuivie en parallèle du projet de réhabilitation et a aboutit en juin 2011 à l’ouverture de l’espace culturel Les 26 Couleurs. Une salle de spectacle et de cinéma, une salle polyvalente, une salle d’ateliers et un restaurant ont pris aujourd’hui la place des zones de stockage du charbon et des chaudières servant à la production de vapeur et d’électricité. A travers une programmation mêlant spectacle vivant, cinéma, installations plastiques mais aussi patrimoine, grâce à la valorisation du passé du site Leroy et de ses acteurs, Les 26 Couleurs vous propose pour les Journées du patrimoine des visites thématiques et théâtralisées.

Les 26 Couleurs – Crédit Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry Entrée par le bord de Seine du parking public (situé à l’arrière du bâtiment) rue du 11 novembre 1918

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Saint-Fargeau-Ponthierry