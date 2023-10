Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot Espace Culturel Leclerc – Chécy Chécy Catégories d’Évènement: Chécy

Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot Espace Culturel Leclerc – Chécy Chécy, 25 novembre 2023, Chécy. Rencontres et dédicaces – Aurore Balland-Pieuchot Samedi 25 novembre, 10h00 Espace Culturel Leclerc – Chécy Entrée libre

Aurore Balland-Pieuchot dédicacera ses ouvrages le samedi 25 novembre 2023 de 10h00 à 18h30 à l’Espace Culturel Leclerc de Chécy.

5 romans, un roman jeunesse et un livre illustré :

– Ma vie de chiotte, Éditions Nombre 7

– Ma vie de rêve, Éditions Nombre 7

– L’air du temps, Éditions Nombre 7,

– 7 Promesses pour un suicide, Éditions Nombre 7.

– Bonchoix.com, Éditions Nombre 7

– Quand les tableaux parlent,Éditions NomBre7.

– Cancre et alors? , Éditions Nombre 7..

Espace Culturel Leclerc – Chécy rue Alfred Kastler 45430 Chécy

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T18:30:00+01:00

