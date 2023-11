Causerie bretonne à Ploeren Espace Culturel Le Triskell Ploeren Catégories d’Évènement: Morbihan

Ploeren Causerie bretonne à Ploeren Espace Culturel Le Triskell Ploeren, 2 décembre 2023, Ploeren. Causerie bretonne à Ploeren Samedi 2 décembre, 11h00 Espace Culturel Le Triskell Entrée Libre L’atelier breton est ouvert à tous ceux qui aiment la langue bretonne, quel que soit votre niveau, vous êtes invités à participer pour échanger en breton ou simplement écouter. Digor eo an atalier brezhoneg da gement hani tomm doc’h ar yezh. A pa vehec’h é krogiñ geti peotramant en o aes get ar yezh eh oc’h kouviet razh da gemer perzh en abadenn. Un digarez kaer da gomz ha da lâret kaer, pe da selaou doc’h ar re arall é predeg. Retrouvez l’évenement : ici Espace Culturel Le Triskell Ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 40 01 91 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/events/3600132416864849 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Morbihan, Ploeren

Lieu
Espace Culturel Le Triskell
Adresse
Ploeren
Ville
Ploeren

