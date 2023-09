Cet évènement est passé Causerie bretonne Espace Culturel Le Triskell Ploeren Catégories d’Évènement: Morbihan

Ploeren Causerie bretonne Espace Culturel Le Triskell Ploeren, 16 septembre 2023, Ploeren. Causerie bretonne Samedi 16 septembre, 11h00 Espace Culturel Le Triskell entrée libre L’atelier breton est ouvert à tous ceux qui aiment la langue bretonne, quel que soit votre niveau, vous êtes invités à participer pour échanger en breton ou simplement écouter ou simplement écouter. Espace Culturel Le Triskell Ploeren Ploeren 56880 Morbihan Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00 conversation langue bretonne Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Ploeren Autres Lieu Espace Culturel Le Triskell Adresse Ploeren Ville Ploeren Departement Morbihan Age max 99 Lieu Ville Espace Culturel Le Triskell Ploeren latitude longitude 47.655446;-2.869066

Espace Culturel Le Triskell Ploeren Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploeren/