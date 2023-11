Ma Région Virtuose à Saint-Berthevin Espace culturel Le Reflet Saint-Berthevin, 27 janvier 2024, Saint-Berthevin.

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

SAMEDI 27 JANVIER 2024

17h30 – Le Reflet (45’)

Émilie Rose Bry soprano

Ensemble Magnétis

Sébastien Bouveyron violon et direction

“Vivaldi et l’opéra”

Vivaldi : Concerto pour violon en ré majeur opus 3 n°9 RV 230, extrait de L’Estro Armonico

Vivaldi : Sovente il sole, extrait d’Andromeda liberata

Vivaldi : Agitata da due venti, extrait de La Griselda

Vivaldi : Concerto pour orchestre en sol mineur RV 156

Vivaldi : Nel profondo, tiré de Orlando furioso

Vivaldi : Lo seguidai felice, tiré de L’Olimpiade

Vivaldi : Alma oppressa, tiré de La fida ninfa

Maître de violon à l’Ospedale della Pietà, institution dédiée aux jeunes filles pauvres de Venise, Vivaldi composa sans relâche pour ces jeunes chanteuses et instrumentistes dont la qualité des prestations attirait un large public. De fait, le violon et la voix sont intimement liés dans sa musique, comme en témoignent les qualités vocales de ses oeuvres instrumentales et la virtuosité impressionnante de ses airs d’opéra, véritables chefs-d’oeuvre de l’art baroque que ce programme original vous invite à découvrir.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie : vendredi 15 décembre 2023 au Théâtre de Laval de 13h30 à 18h.

Puis du mardi au samedi de 13h30 à 18h.

Fermeture de la billetterie du 23 décembre 2023 au 3 janvier 2024 inclus.

Billetterie en ligne à partir du 15 décembre sur letheatre.laval.fr/ma-region-virtuose

Réservations par téléphone à partir du mardi 19 décembre 2023 (les billets sont à régler et retirer dans un délai de 10 jours suivant votre appel, au-delà la réservation peut être annulée).

Le Théâtre de Laval – 34 rue de la Paix 53000 Laval

Tél : 02 43 49 86 30 – letheatre@laval.fr

Règlement : espèces, chèque bancaire (à l’ordre de Régie recettes Le Théâtre de Laval), carte bancaire, e.pass culture sport, Chèque Culture (Up), Chèque Vacances (ANCV).

ACCESSIBILITE

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

Espace culturel Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg, 53940 Saint-Berthevin

