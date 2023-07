DESTROY OF DESTRUCTION – MUSIQUE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 12 avril 2024, Ligné.

Madame Suzie Productions. Après avoir gratouillé leurs ukulélés dans les tours bus du Bal des Variétistes, avec la rage des jeunes requins, David et Corinne ont furieusement eu envie de monter un duo..

2024-04-12 fin : 2024-04-12 21:45:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Madame Suzie Productions. After strumming their ukuleles in the Bal des Variétistes tour buses with the rage of young sharks, David and Corinne had a burning desire to form a duo.

Madame Suzie Productions. Después de rasguear sus ukeleles en los autobuses de gira del Bal des Variétistes con la rabia de los jóvenes tiburones, David y Corinne estaban desesperados por formar un dúo.

Madame Suzie Productions. Nachdem David und Corinne ihre Ukulelen in den Bustouren des Bal des Variétistes mit der Wut junger Haie geschrubbt hatten, verspürten sie rasende Lust, ein Duo zu gründen.

