LAURA DOMENGE – HUMOUR ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 6 avril 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Laura Domenge dort mal. Alors elle compte les moutons. Toute de paillettes vêtue, dotée d’un débit mitraillette, la trentenaire nous embarque le temps d’un spectacle dans une nuit blanche avec elle..

2024-04-06 fin : 2024-04-06 21:40:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Laura Domenge sleeps badly. So she counts sheep. Dressed all in sequins, with a machine-gun delivery, the thirty-something takes us on a sleepless night with her.

Laura Domenge duerme mal. Por eso cuenta ovejas. Vestida de lentejuelas y con un porte de metralleta, esta treintañera nos acompaña en una noche de insomnio.

Laura Domenge schläft schlecht. Dann zählt sie die Schafe. Die 30-Jährige ist ganz in Glitzer gekleidet, hat einen maschinengewehrartigen Redefluss und nimmt uns für die Dauer einer Show mit auf eine schlaflose Nacht mit ihr.

