FANTÔMES – CINÉ-CONCERT Espace culturel Le Préambule Ligné, 21 mars 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

À peine arrivé dans la salle, on est dans l’ambiance : une multitude de mini fantômes hantent déjà la scène !.

2024-03-21 fin : 2024-03-21 . EUR.

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



As soon as you enter the room, you’re in the mood: a multitude of mini ghosts are already haunting the stage!

Nada más entrar en el recinto, uno se pone en situación: ¡una multitud de minifantasmas recorren ya el escenario!

Kaum im Saal angekommen, ist man schon in Stimmung: Eine Vielzahl von Mini-Geistern spukt bereits auf der Bühne herum!

