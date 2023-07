SOIRÉE MUSIQUE ENTRE LOIRE ET MISSISSIPPI – MUSIQUE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 18 mars 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Soirée musique entre Loire et Mississippi en double plateau avec le duo blues Arnaud Fradin et Thomas Troussier et Cocodri.

2024-03-18

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A double bill of music from the Loire to the Mississippi with blues duo Arnaud Fradin and Thomas Troussier and Cocodri

Un programa doble de música del Loira al Mississippi con el dúo de blues Arnaud Fradin y Thomas Troussier y Cocodri

Musikabend zwischen Loire und Mississippi auf einer Doppelbühne mit dem Blues-Duo Arnaud Fradin und Thomas Troussier und Cocodri

