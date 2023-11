UN OCÉAN D’AMOUR – THÉÂTRE Espace culturel Le Préambule Ligné, 22 février 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine..

2024-02-22 fin : 2024-02-22 . EUR.

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Every morning, Monsieur goes fishing off the coast of Brittany. But this day, he’s the one caught by a frightening factory boat.

Todas las mañanas, Monsieur sale a pescar frente a las costas de Bretaña. Pero ese día, fue él quien quedó atrapado por un temible barco factoría.

Jeden Morgen fährt Monsieur zum Fischen vor die bretonische Küste. Doch an diesem Tag ist er es, der von einem unheimlichen Fabrikschiff gefischt wird.

