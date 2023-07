LA CHORALE B&B – CHANT ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 27 janvier 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Soirée cabaret par le Collectif Jamais Trop d’Art. 18 comédien.es chanteur.euses, une grosse caisse et une guitare électrique !.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 20:40:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Cabaret evening by Collectif Jamais Trop d?Art. 18 actors, singers, a bass drum and an electric guitar!

Noche de cabaret a cargo del Colectivo Jamais Trop d’Art. ¡18 actores, cantantes, un bombo y una guitarra eléctrica!

Kabarettabend mit dem Collectif Jamais Trop d’Art. 18 Schauspieler/innen, Sänger/innen, eine große Trommel und eine elektrische Gitarre!

