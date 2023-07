AU NOM DU PÈRE – THÉÂTRE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 18 janvier 2024, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Texte et mise en scène Ahmed Madani Avec Anissa et Ahmed. Anissa, qui n’a jamais connu son père, part avec Ahmed Madani à sa recherche au fin fond du New Hampshire. Dès 8 ans..

2024-01-18 fin : 2024-01-18 22:15:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Written and directed by Ahmed Madani Starring Anissa and Ahmed. Anissa, who never knew her father, sets off with Ahmed Madani to find him in the depths of New Hampshire. Ages 8 and up.

Escrita y dirigida por Ahmed Madani Protagonizada por Anissa y Ahmed. Anissa, que nunca conoció a su padre, parte con Ahmed Madani para encontrarlo en las profundidades de New Hampshire. A partir de 8 años.

Text und Regie Ahmed Madani Mit Anissa und Ahmed. Anissa, die ihren Vater nie kennengelernt hat, macht sich mit Ahmed Madani auf die Suche nach ihm im tiefsten New Hampshire. Ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par eSPRIT Pays de la Loire