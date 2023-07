BOB ET MOI – THÉÂTRE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 8 décembre 2023, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

De et par Alexandre Virapin. Une nuit d’insomnie, un enfant en proie à ses démons découvre Bob Marley. Une découverte qui va changer sa vie. Dès 12 ans..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:05:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



By and for Alexandre Virapin. One sleepless night, a demon-ridden child discovers Bob Marley. A discovery that will change his life. Ages 12 and up.

Por y para Alexandre Virapin. Una noche de insomnio, un niño atormentado por sus demonios descubre a Bob Marley. Un descubrimiento que cambiará su vida. A partir de los 12 años.

Von und mit Alexandre Virapin. In einer schlaflosen Nacht entdeckt ein Kind, das von seinen Dämonen geplagt wird, Bob Marley. Eine Entdeckung, die sein Leben verändern wird. Ab 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-07-06 par eSPRIT Pays de la Loire