LES PETITS DUOS – DANSE ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Ligné, 25 novembre 2023, Ligné.

Ligné,Loire-Atlantique

Petites formes chorégraphiques conviviales. La danse est partout. Et pourquoi pas là, au milieu de cet espace, où vous allez boire un verre tout en regardant évoluer les danseurs. Plaisir des papilles et poésie des yeux… Dès 8 ans..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:45:00. EUR.

ESPACE CULTUREL LE PRÉAMBULE Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Small, friendly choreographic forms. Dance is everywhere. And why not here, in the middle of this space, where you can enjoy a drink while watching the dancers perform. A pleasure for the taste buds and poetry for the eyes? Ages 8 and up.

Pequeñas y simpáticas formas coreográficas. La danza está en todas partes. Y por qué no aquí, en medio de este espacio, donde podrá disfrutar de una copa mientras contempla la actuación de los bailarines. Un festín para las papilas gustativas y poesía para los ojos.. A partir de 8 años.

Kleine, gesellige choreografische Formen. Der Tanz ist überall. Und warum nicht auch hier, in der Mitte dieses Raumes, wo Sie ein Glas trinken und den Tänzern zuschauen können. Gaumenfreuden und Poesie für die Augen? Ab 8 Jahren.

