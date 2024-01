LA FERME DES ANIMAUX – THÉÂTRE Espace culturel Le Préambule Ligné, 16 janvier 2023, Ligné.

Ligné Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-16 14:30:00

fin : 2024-01-16

Dans une ferme en Angleterre, des animaux exploités décident de se révolter. Les cochons Napoléon et Boule de Neige mènent la lutte, chassent le fermier et mettent en place un nouveau régime, l’animalisme, fondé sur l’égalité entre toutes les espèces. Mais très vite tout bascule dans un régime totalitaire.

En associant théâtre, objets et musique, Spectabilis souhaite apporter un nouvel éclairage sur l’histoire des révolutions passées et à venir. En écrivant cette fable animalière pour la jeunesse, George Orwell nous offre un formidable miroir de nos sociétés contemporaines, une œuvre majeure pour réenchanter nos démocraties.

Par la compagnie Spectabilis, d’après l’œuvre de George Orwell.

Espace culturel Le Préambule Place de Presteigne

Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire



