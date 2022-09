Café-concert avec le groupe PHENIX Espace culturel Le Grand Lieu La Chevrolière La Chevrolière Catégories d’évènement: La Chevrolière

Entrée gratuite

Café-concert gratuit avec le groupe Phénix (soul, groove) Espace culturel Le Grand Lieu La Chevrolière Place St Martin 44 118 La Chevrolière La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire Phénix construit son univers autour d’un mélange soul et alimenté par le groove de ces 4 musiciens.

Natif du 44, le groupe voit le jour en 2021 avec l’objectif de vous transmettre son énergie sur scène.

Bar proposé par l’association ACL

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T20:30:00+02:00

2022-10-07T22:00:00+02:00

