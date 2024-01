ANNE ROUMANOFF ESPACE CULTUREL LE CLOUZY Longeville Sur Mer, mardi 9 avril 2024.

L’expérience de la vie ? C’est être une femme d’expérience ou être toujours en train d’expérimenter ?Quand maturité rime avec curiosité, Anne Roumanoff porte dans ce nouveau spectacle un regard narquois et joyeuxsur les grandes transformations de notre société : nouveau langage, nouveaux comportements, nouveaux métiers.Vous y croiserez notamment une coach américaine en relation de couple, vous entendrez une version revisitéedes contes de fées, un poème sur les influenceurs et des commentaires savoureux sur l’actualité politique et sociale.Un spectacle déconstruit par une femme expérimentée qui rêve de se reconstruire.

Tarif : 33.20 – 33.20 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:30

ESPACE CULTUREL LE CLOUZY RUE DES GRANDS CHAMPS 85560 Longeville Sur Mer 85