Bienvenue chez nous Otto M. Schwarz ! Espace culturel Le Champilambart, 26 mars 2023, VALLET. Bienvenue chez nous Otto M. Schwarz ! Dimanche 26 mars, 16h00 Espace culturel Le Champilambart Concert dédié au compositeur autrichien de musique pour les orchestres d’harmonie Otto M. Schwarz autour de ses oeuvres, et en particulier sa dernière composition dédiée à Cancelli Musique : « Cyrano ».

Le compositeur viendra diriger ses oeuvres « Leonardo », « Dragon fight », « Ready, steady, brass » ainsi que sa création inédite « Cyrano ».

Un grand moment musical en perspective !

Plein tarif : 12 Euros

Tarif réduit : 10 Euros

Espace culturel Le Champilambart 13 route des Dorices , 44330 VALLET VALLET

2023-03-26T16:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

2023-03-26T16:00:00+02:00 – 2023-03-26T18:00:00+02:00

