CASSE TOI DIVA ! ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE Plabennec, 17 février 2024, Plabennec.

CASSE TOI DIVA ! ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE a lieu à la date du 2024-02-17 à 20:30:00.

Tarif : 11 à 14 euros.

Sur scène, trois divas : chacune est prête à tout pour rester, seule, sous le feu des projecteurs. Pour les accompagner, une pianiste courageuse mais au caractère pas si docile que ça. Entre coups bas, sourires hypocrites et costumes déjantés, les divas devront collaborer… pour le meilleur comme pour le pire.Casse-toi, Diva! est un spectacle dont on sort avec un sourire aux lèvres et une multitude d’airs à siffloter pour la semaine.Porté par trois chanteuses lyriques et une pianiste, Casse-toi, Diva! s’adresse à tous les publics : néophytes, mélomanes ou érudits. Par son approche décalée et pleine d’humour, ce spectacle invite à découvrir ou redécouvrir le monde de l’opéra dans la joie et la bonne humeur.Extraits d’œuvres de : Bizet, Cilea, Delibes, Dvorák, Monteverdi, Mozart, Offenbach, Purcell, Rossini, Tchaïkovski et Vivaldi.

Réservez votre billet ici

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE

RUE DU PENQUER Plabennec 29860

