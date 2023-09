Atelier : Je crée ma petite entreprise Espace Culturel Le Cercle Saint-Just-Malmont, 17 octobre 2023, Saint-Just-Malmont.

Saint-Just-Malmont,Haute-Loire

L’Adie anime un atelier en partenariat avec la Maison France Services pour accompagner les créateurs d’entreprises..

2023-10-17 fin : 2023-10-17 . .

Espace Culturel Le Cercle

Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Adie runs a workshop in partnership with Maison France Services to support entrepreneurs.

Adie organiza un taller en colaboración con Maison France Services para apoyar a los emprendedores.

Adie leitet in Zusammenarbeit mit dem Maison France Services einen Workshop zur Begleitung von Unternehmensgründern.

Mise à jour le 2023-09-15 par Office de Tourisme Loire Semène