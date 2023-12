Exposition : Arts sculpt Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Exposition : Arts sculpt Espace culturel Laurentine Teillet Saint-Junien, 19 décembre 2023, Saint-Junien. Saint-Junien Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-19 10:00:00

fin : 2023-12-24 12:30:00 L’artiste local Jean-Pierre Quériaud expose ses sculptures à Saint-Junien en cette fin d’année. Du 18 au 24 décembre, venez découvrir ses œuvres lors de l’exposition « Arts Sculpt » dans la salle Laurentine Teillet en centre-ville..

Espace culturel Laurentine Teillet Rue Jean Teillet

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

