Marche rose Espace culturel laurence Davant Pouydesseaux, 14 octobre 2023, Pouydesseaux.

Pouydesseaux,Landes

Marche rose organisée dans le cadre d’octobre rose. Départ de l’espace Laurence Davant. Après la marche, intervention du Docteur Chrystèle Millet et ateliers sur le dépistage du cancer du sein. Rafraichissement offert par la municipalité. Bénéfice de la marche reversé à l’association Amazones Re-Belles..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Espace culturel laurence Davant

Pouydesseaux 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pink walk organized as part of Pink October. Departure from Espace Laurence Davant. After the walk, talk by Dr. Chrystèle Millet and workshops on breast cancer screening. Refreshments provided by the municipality. Proceeds from the walk donated to the Amazones Re-Belles association.

Marcha rosa organizada en el marco de la campaña Octubre rosa. Salida desde el Espace Laurence Davant. Tras la marcha, charla de la Dra. Chrystèle Millet y talleres sobre la detección del cáncer de mama. Refrigerio ofrecido por el ayuntamiento. La recaudación de la marcha se donará a la asociación Amazones Re-Belles.

Rosa Marsch, der im Rahmen des Rosa Oktobers organisiert wird. Start am Espace Laurence Davant. Nach der Wanderung: Vortrag von Dr. Chrystèle Millet und Workshops zum Thema Brustkrebsvorsorge. Erfrischungen werden von der Stadtverwaltung angeboten. Der Erlös der Wanderung geht an den Verein Amazones Re-Belles.

